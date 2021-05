Papa: "Bene assegno unico, senza famiglie non c'è futuro" 

"Finalmente in Italia si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie e segni l'avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie". Così Papa Francesco sottolineando che "se le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro".