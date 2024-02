Dopo l'udienza in Vaticano Papa Francesco al Gemelli per una visita: "Sono ancora un po' raffreddato"

Papa Francesco, dunque, ha regolarmente tenuto l'udienza generale anche se raffreddato e senza leggere il discorso. "Ancora sono un po' raffreddato, per questo ho chiesto a monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi", ha detto il Pontefice. Anche nell'udienza con gli armeni non aveva letto il testo preparato ma lo aveva affidato al suo collaboratore.

I casi precedenti

Proprio il persistere di sintomi influenzali, pur senza febbre, avevano portato, due giorni fa, alla sospensione delle udienze del lunedì, "per precauzione", come comunicato dalla sala stampa vaticana. Lo stesso Papa Francesco aveva parlato già a novembre delle sue condizioni di salute, dicendo di non stare bene e destando qualche preoccupazione: in occasione di un'udienza con i rabbini europei parlò con voce affaticata e, nemmeno in quell'occasione, lesse il discorso. "Solo un po' di raffreddore", aveva poi spiegato il portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni.