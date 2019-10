Papa a tv giapponese: immorale usare energia atomica per fare guerra

Papa Francesco ha definito "immorale" l'utilizzo dell'energia atomica "per fare la guerra". Lo ha detto in un'intervista rilasciata in spagnolo ad una tv del Giappone, Paese che visiterà dal 23 al 26 novembre. Ancora a proposito della bomba atomica, il Pontefice ha aggiunto: "Ammiro il popolo giapponese per come è stato capace di risorgere dopo quella prova infernale, è un popolo che guarda sempre avanti".