Paolo Liguori: "Nel 2022 avremo un altro ciclo vaccinale, per sconfiggere le pandemie servono anni”

Il tema della terza dose di vaccino anti-Covid continua ad animare il dibattito in tv. A "Controcorrente" il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori spiega perché è importante farla: "I medici israeliani, che sono stati i primi a dire che serviva la terza dose, mi hanno spiegato che questa fase vaccinale si esaurisce con due dosi e un richiamo. Ogni anno ci sarà un'altra fase vaccinale come accade con l'influenza. Quindi, è inutile parlare di quarta dose, quinta dose e via così".

Negli anni ci saranno più cicli vaccinali - "Nel 2022 avremo un'altra fase vaccinale, perché la pandemia non sarà finita. - aggiunge Liguori - Per sconfiggere le epidemie e per affinare i vaccini ci vogliono anni. Non abbiamo risolto il problema con questo primo ciclo vaccinale, diciamolo subito. Quello per l'influenza io lo faccio ogni anno. Io faccio tutti i vaccini. Il mondo si difende dal virus con i vaccini".