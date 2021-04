Paolo Liguori: "Dopo il libro di Palamara, questo Csm deve essere sciolto al più presto"

"Questo Csm, dopo il libro di Palamara al quale ha fatto finta di non reagire per poi rispondere con tutti questi veleni, deve essere sciolto al più presto". Con queste parole il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori interviene a "Stasera Italia" per commentare la nuova bufera che sta investendo la magistratura e che, attraverso la divulgazione di verbali segreti, ipotizzerebbe l'esistenza di una sorta di "loggia" che potrebbe coinvolgere vari "pezzi" del Paese al centro del troncone d'indagine avviato dalla procura di Perugia dopo che alcune dichiarazioni dell'avvocato Piero Amara sono state trasferite da Milano a Perugia.

Durante la trasmissione di Rete 4, Paolo Liguori prova a fare chiarezza: "L'ultimo caso che in questo momento impegna il Csm e molte procure riguarda una segretaria (di Piercamillo Davigo) che pretende di aver sottratto un documento al suo capoufficio e di averlo mandato anonimamente allo stesso capoufficio, il quale lo consegna poi al capo supremo, ma contemporaneamente alla Procura di Milano. Una cosa da non credere, non accade nemmeno nel film "Miseria e Nobiltà" di Totò".