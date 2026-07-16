Paolo Belli distrutto e sotto choc: indagato per l'investimento e la morte di un uomo

Proprio in vista dell'accertamento medico legale e per le altre indagini, il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati. L'incidente è avvenuto a Cognento, nelle campagne fra Correggio e Campagnola. La vittima stava lavorando per la sua società di servizi e aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica su distacchi temporanei per lavori in programma in quella zona. Stava tornando alla sua auto, quando all'improvviso è stato centrato dalla bici di Paolo Belli. È caduto a terra e non si è più rialzato. Subito la chiamata al 118 che ha inviato ambulanza, automedica e l'elisoccorso per trasportarlo d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni. 24 ore più tardi il decesso. Belli chiedeva preoccupato continuamente come stesse il 41enne e chi gli ha parlato lo descrive come distrutto per la notizia della sua morte.