Maltempo nel Modenese, si schianta con l'auto durante il nubifragio: un morto

Una persona ha perso la vita nel tardo pomeriggio a Bomporto, in provincia di Modena, durante il violento nubifragio che ha colpito l'Emilia-Romagna. La vittima si trovava alla guida della propria auto quando, a causa della scarsa visibilità provocata dal maltempo, il veicolo si è scontrato frontalmente con un'altra vettura che procedeva in senso opposto. L'incidente è avvenuto in via per Bastiglia. Il nubifragio ha provocato numerosi disagi anche nel resto del territorio. La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, è impegnata nel coordinamento degli interventi dopo le segnalazioni di edifici scoperchiati, alberi caduti sulle strade e allagamenti.