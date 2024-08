Addio a Paola Zanin Concati, era nota come la "casalinga di Voghera"

"A me lo stereotipo della casalinga - scrive la sindaca di Voghera Paola Garlaschelli - non ha mai rimandato un'idea di mediocrità ma, al contrario, l'idea di donne operose e dedicate alla serenità e al benessere della famiglia. Paola Zanin, in qualità di presidentessa delle Casalinghe di Voghera, è stata un faro di dedizione e forza. La sua passione per il miglioramento delle condizioni delle donne e il suo impegno instancabile per il bene della comunità hanno fatto di lei una figura ammirata e rispettata".