Panzironi condannato dall’Antitrust: multa da mezzo milione di euro per il giornalista-dietologo

Integratori per curare il diabete e compresse come terapia per il Morbo di Crohn. Erano le prescrizioni di Adriano Panzironi, giornalista prestato alla medicina, in particolare alla dietologia. Suggerimenti dispensati in un programma televisivo con tanto di medici professionisti e casi di presunte guarigioni. Ma l'Antitrust ha multato il finto dottore per circa 500mila euro. Il giornalista, infatti, proponeva a chi gli sottoponeva il proprio caso, o quello di un parente, di utilizzare gli integratori venduti dalla società di cui è socio al 50%, Life 120. Questa infatti promette di far vivere le persone fino a 120 anni.



Anche l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, nel cui registro è iscritto Panzironi, mette in guardia dalla sua pubblicità annunciando provvedimenti per le violazioni. A Le Iene, Andrea Agresti ha prima cercato di contattare telefonicamente il giornalista, che afferma: “Mi hanno contattato per raccontarmi di una donna di 95 anni che soffriva di alzheimer e dopo la cura con il mio metodo è guarita”. Poi il tentativo di intervistarlo di persona. Panzironi non ha gradito, scappando lontano dalle telecamere.