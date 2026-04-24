Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci sul capello biondo ritrovato in casa sua: "Forse di una giornalista"

E ha aggiunto: "Loro mi hanno detto che non avrebbero ispezionato la casa. Poi, dietro continue insistenze ho detto: almeno il tombino e il locale tecnico della piscina, che poi è disordine. E alla fine mi fanno: lo facciamo, così almeno i giornalisti continuano a sospettare… almeno così non facciamo… abbiamo fatto come favore personale e hanno controllato, e non c'era niente, basta".