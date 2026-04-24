A "Mattino Cinque News"

Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci sul capello biondo ritrovato in casa sua: "Forse di una giornalista"

L'intervento dell'uomo a "Mattino Cinque": "Pamela aveva i capelli fini, castani e lunghi. Non può essere il suo"

24 Apr 2026 - 11:52
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A "Mattino Cinque" l'ex di Pamela Genini, Francesco Dolci, parla del capello biondo trovato nella sua abitazione: l'uomo, al programma di Canale 5, sostiene che sarebbe di una giornalista. "Pamela aveva i capelli fini, castani e lunghi. Il capello, con un'alta probabilità, è il capello di una giornalista Rai che quella sera qua, magari durante le dirette si pettinava, si sistemava e gli è caduto questo capello", ha spiegato in collegamento con Federica Panicucci. 

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I carabinieri hanno repertato questo capello che verrà analizzato, ma Dolci si dice tranquillo. Anzi, aggiunge di aver chiesto un'ulteriore ispezione della casa "Così almeno mi sollevavo un problema", ha spiegato.

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E ha aggiunto: "Loro mi hanno detto che non avrebbero ispezionato la casa. Poi, dietro continue insistenze ho detto: almeno il tombino e il locale tecnico della piscina, che poi è disordine. E alla fine mi fanno: lo facciamo, così almeno i giornalisti continuano a sospettare… almeno così non facciamo… abbiamo fatto come favore personale e hanno controllato, e non c'era niente, basta".

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