Trova in strada un palloncino partito dalla Brianza, è una lettera per una mamma che non c'è più
Il messaggio è arrivato fino a Tavernola Bergamasca dove un'altra mamma lo ha raccolto e ha lanciato un appello in rete per trovare l'autore o l'autrice
Ha scritto di getto, pensieri, emozioni, piccoli grandi traguardi della sua vita. Ma voleva che quelle parole non rimanessero solo tra le sue mani, su un semplice foglio di carta. Voleva lasciarle andare, farle volare alto come la speranza di rivedere la sua mamma. E così le ha impresse su un palloncino che ha poi lasciato andare, libero, nel vento e che, dalla Brianza è arrivato fino a Tavernola Bergamasca, sul lago d'Iseo.
Il messaggio sul palloncino
"Ciao mammina, mi manchi tanto tanto. Tutte le cose che voglio dirti non ci stanno in questo palloncino. Ma spero ti poterti rincontrare per riparlarti. Ti amo tantissimo". Parole profonde che raccontano di una separazione, di una mamma che probabilmente è scomparsa troppo presto. E del desiderio di chi scrive di poterle raccontare le piccole e grandi emozioni che stanno segnando la sua vita.
L'appello sui social
Decine di chilometri percorsi, poi il palloncino ha trovato "casa" sulle strade cittadine di Tavernola dove è finito tra le mani di una mamma che stava passeggiando con la sua bambina. Una fatalità che non ha lasciato indifferente la donna. Commossa dalle parole scritte su quel piccolo lembo di plastica così carico di sentimenti, ha deciso che doveva far sapere a chi le ha scritte che il suo palloncino aveva fatto un sacco di strada e che qualcuno lo aveva letto, emozionandosi. La donna ha così deciso di scrivere sul gruppo Facebook Sei di Monza se... con l'obiettivo di riuscire a rintracciare l'autore o l'autrice di quel messaggio affidato al vento. E il post, in poche ore, ha ovviamente raccolto decine di condivisioni e messaggi da parte degli utenti. La speranza è ovviamente quella che la notizia arrivi al giovane autore e gli faccia sapere che il suo messaggio è arrivato dritto al cuore, di tanti.