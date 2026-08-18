Trova in strada un palloncino partito dalla Brianza, è una lettera per una mamma che non c'è più

Decine di chilometri percorsi, poi il palloncino ha trovato "casa" sulle strade cittadine di Tavernola dove è finito tra le mani di una mamma che stava passeggiando con la sua bambina. Una fatalità che non ha lasciato indifferente la donna. Commossa dalle parole scritte su quel piccolo lembo di plastica così carico di sentimenti, ha deciso che doveva far sapere a chi le ha scritte che il suo palloncino aveva fatto un sacco di strada e che qualcuno lo aveva letto, emozionandosi. La donna ha così deciso di scrivere sul gruppo Facebook Sei di Monza se... con l'obiettivo di riuscire a rintracciare l'autore o l'autrice di quel messaggio affidato al vento. E il post, in poche ore, ha ovviamente raccolto decine di condivisioni e messaggi da parte degli utenti. La speranza è ovviamente quella che la notizia arrivi al giovane autore e gli faccia sapere che il suo messaggio è arrivato dritto al cuore, di tanti.