Padova, in cento alla festa del bimbo autistico dopo l'appello della madre

Cento persone, a Padova, hanno accolto l'appello di Giulia, la mamma di un bimbo autistico che nei giorni scorsi, con un post su Facebook, aveva invitato tutta la città al compleanno del figlio. "Non mi aspettavo una festa così grande: di solito vengono due cuginette e due compagni di classe. Questa è la sua vera prima grande festa di compleanno", ha commentato emozionata la donna. Il 14 settembre pomeriggio, al parco di piazza Azzurri d'Italia, nel popoloso e multietnico quartiere dell'Arcella, padovani di ogni estrazione sociale, quasi tutti con un figlio per mano, hanno salutato il festeggiato, di 10 anni, e giocato con truccabimbi, palloncini e clown che hanno animato volontariamente il parco dopo che la notizia del compleanno aperto a tutti si è diffusa prima sui social e poi sui giornali locali e nazionali.