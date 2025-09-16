Padova, in cento alla festa del bimbo autistico dopo l'appello della madre

La donna, con un post su Facebook, aveva invitato tutta la città al compleanno del figlio
© Ansa
Cento persone, a Padova, hanno accolto l'appello di Giulia, la mamma di un bimbo autistico che nei giorni scorsi, con un post su Facebook, aveva invitato tutta la città al compleanno del figlio. "Non mi aspettavo una festa così grande: di solito vengono due cuginette e due compagni di classe. Questa è la sua vera prima grande festa di compleanno", ha commentato emozionata la donna. Il 14 settembre pomeriggio, al parco di piazza Azzurri d'Italia, nel popoloso e multietnico quartiere dell'Arcella, padovani di ogni estrazione sociale, quasi tutti con un figlio per mano, hanno salutato il festeggiato, di 10 anni, e giocato con truccabimbi, palloncini e clown che hanno animato volontariamente il parco dopo che la notizia del compleanno aperto a tutti si è diffusa prima sui social e poi sui giornali locali e nazionali.
"Forse per la prima volta mio figlio è un bambino prima di essere un bambino autistico - ha spiegato la madre durante la festa -. Sono stati anni difficili questi per la sua socialità, tra i lockdown e la diffidenza delle mamme e dei papà che non conoscono un modo per far approcciare i loro figli al mio". Il bimbo, mentre la mamma parlava e riceveva regali, correva con gli altri bambini e sorrideva.
"Molti mi chiedono se organizzerò anche l'anno prossimo il compleanno di mio figlio in questo parco e non so cosa rispondere. Dico di sì perché sarebbe più facile avere ancora tanti coetanei come oggi. Ma dentro di me spero che non ci sia bisogno del clamore dei media per dare una festa a un bambino che l'anno prossimo compirà 11 anni", ha concluso Giulia.
"Ciao, domenica 14 settembre compio 10 anni e la mamma sta organizzando una merenda di compleanno per me nel mio parco preferito. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini, la mamma ha provato a chiedere anche ai bambini del parco ma non è sicuro che possano esserci. Vuoi venire al mio compleanno?", aveva scritto la donna su Facebook. In pochi giorni, il messaggio aveva generato un'ondata di solidarietà che aveva commosso la donna.
