Padova, l'appello della mamma di un bimbo autistico: "Non ha molti amici, venite al suo compleanno?"

In pochi giorni, il messaggio ha generato un'ondata di solidarietà che ha commosso la donna
Su Facebook, la mamma di un bimbo autistico, Giulia, ha lanciato un appello in occasione dell'imminente compleanno del figlio. "Ciao, domenica 14 settembre compio 10 anni e la mamma sta organizzando una merenda di compleanno per me nel mio parco preferito. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini, la mamma ha provato a chiedere anche ai bambini del parco ma non è sicuro che possano esserci. Vuoi venire al mio compleanno? Sarà dalle 16:30 fino le 17:30/18:00 al 'Giardino campanula', a Padova", si legge nel post.
In pochi giorni, il messaggio ha generato un'ondata di solidarietà che ha commosso la donna. "È da due giorni che sto piangendo. Tantissime mamme e papà mi hanno scritto messaggi meravigliosi e mi hanno detto che sicuramente parteciperanno alla festa di mio figlio", ha raccontato Giulia al Messaggero Veneto.
"Fin da quando frequentava l'asilo ci ho sempre tenuto a farlo sentire nonostante tutto un bambino normale, come tutti gli altri, e gli ho sempre organizzato delle festine di compleanno. Invitavo tutta la classe ma non veniva quasi mai nessuno, tranne un bambino, accompagnato dalla mamma e un fratellino piccolo, e un'altra mamma, che addirittura si faceva prestare i figli della sorella per fare numero", ha dichiarato inoltre la donna al giornale.
"Quando era in prima elementare abbiamo cambiato casa e di conseguenza anche scuola. All'inizio è stato accettato come tutti gli altri, poi evidentemente gli altri bambini si sono resi conto delle grosse difficoltà di mio figlio. Nonostante ciò ho continuato a organizzargli la festa di compleanno, invitando tutta la classe. La situazione però è andata via via peggiorando", ha aggiunto Giulia, che ha poi fatto un esempio che ben descrive la situazione: "Ricordo ancora quando alla festa di mio figlio si presentò solo un bambino, e il giorno seguente alla festina di un altro bambino della classe si presentarono tutti", ha aggiunto Giulia.
Sempre al Messaggero Veneto, la mamma del bimbo ha spiegato cosa l'ha spinta a lanciare l'appello sui social. "Quest'anno mio figlio è molto più maturo, si rende davvero conto di tutto, e così ho pensato di dover fare qualcosa. Ho visto tanti reel di mamme americane che hanno pubblicato le foto o i video delle festine dei propri figli deserte e così ho deciso che non voglio far vivere a mio figlio questo dolore. Voglio renderlo felice, vederlo sorridere. E credo che grazie al cuore grande dei padovani questa volta tutto ciò sarà possibile", ha concluso.
Commenti (0)