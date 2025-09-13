Padova, l'appello della mamma di un bimbo autistico: "Non ha molti amici, venite al suo compleanno?"

Su Facebook, la mamma di un bimbo autistico, Giulia, ha lanciato un appello in occasione dell'imminente compleanno del figlio. "Ciao, domenica 14 settembre compio 10 anni e la mamma sta organizzando una merenda di compleanno per me nel mio parco preferito. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini, la mamma ha provato a chiedere anche ai bambini del parco ma non è sicuro che possano esserci. Vuoi venire al mio compleanno? Sarà dalle 16:30 fino le 17:30/18:00 al 'Giardino campanula', a Padova", si legge nel post.