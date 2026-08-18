Palio di Siena, trionfa la contrada del Nicchio: per il fantino Tittia è la 13esima vittoria

Il Palio dell'Assunta 2026 va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia: per il fantino è la 13esima vittoria. Il Nicchio era la "contrada nonna" del Palio: non vinceva, infatti, da ben 28 anni. La carriera si è disputata nella serata di martedì 18 agosto, anziché del 16 come tradizione, per i due rinvii dovuti al maltempo che ha colpito nelle scorse ore la città toscana.