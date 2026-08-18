Palio di Siena, trionfa la contrada del Nicchio: per il fantino Tittia è la 13esima vittoria
La "contrada nonna" torna al successo dopo 28 anni: l'ultimo risaliva al 16 agosto 1998. La carriera, rinviata per due volte nei giorni scorsi per maltempo, è stata particolarmente nervosa: un'ora per una mossa valida
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Il Palio dell'Assunta 2026 va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia: per il fantino è la 13esima vittoria. Il Nicchio era la "contrada nonna" del Palio: non vinceva, infatti, da ben 28 anni. La carriera si è disputata nella serata di martedì 18 agosto, anziché del 16 come tradizione, per i due rinvii dovuti al maltempo che ha colpito nelle scorse ore la città toscana.
Una carriera... nervosa
La carriera è stata particolarmente nervosa, con tre mosse non valide e con un difficile allineamento tra i canapi per la presenza di diverse contrade rivali. C'è voluto un'ora per arrivare al momento decisivo. Quando la mossa è stata valida, Tittia è balzato subito in testa, rimanendovi per tutta la corsa.
Tittia sempre più nell'olimpo
Per Tittia si tratta della 13esima vittoria sul tufo di Piazza del Campo. Raggiunge così Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, e Angelo Meloni, detto Picino, per numero di vittorie. Davanti a Tittia Francesco Santini, detto Gobbo Saragiolo, e Mattia Mancini, detto Bastiancino, entrambi con 15 vittorie, e Andrea Degortes, detto Aceto, con 14 vittorie.
Per Anda e Bola, castone baio di 10 anni, è il secondo Palio vinto. Il primo lo aveva vinto nell'agosto 2025 per Valdimontone e sempre montato da Tittia.
La "contrada nonna"
La contrada dei Pispini torna al successo dopo 28 anni: l'ultimo risaliva al 16 agosto 1998. È la 43esima vittoria del Nicchio. Dopo il successo dell'Aquila del 3 luglio, il Nicchio era diventato la "contrada nonna", quella che da più tempo non vinceva. Si toglie così la "cuffia" dopo appena 47 giorni.