Palermo, un'ordinanza vietava calcetto e basket perché troppo rumorosi: l'oratorio vince in tribunale | I giudici: "Valore costituzionale"

I limiti - Come riporta l'Agi, il collegio ha accolto in parte il reclamo della parrocchia e ha fissato dei limiti. Le attività estive potranno essere svolte solo durante i mesi di giugno e luglio, per un massimo di sei settimane consecutive, per due ore al mattino (non prima delle 8 e non oltre le 13) e due di pomeriggio (non prima delle 16 e non oltre le 20) e mai sabato e domenica. Per quanto riguarda le attività invernali, invece, da ottobre a maggio, dal lunedì al giovedì, per tre ore e mezza, mai consecutive (gli orari restano quelli delle attività estive).

Sarà inoltre obbligatorio svolgere un'attività sportiva per volta, ma a basket si potrà giocare solo due volte alla settimana. Infine, per tutte le attività dovrà essere presente il personale dell'oratorio.