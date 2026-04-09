Palermo, violenta rissa in strada dopo la lite sui social: sei donne denunciate

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo sono intervenuti nel quartiere Settecannoli per sedare una violenta rissa che ha coinvolto sei donne di età compresa tra i 21 e i 58 anni. Avevano iniziato a litigare sui social con scambi reciproci di accuse e insulti. Il confronto virtuale si è trasferito in strada ed è poi degenerato in uno scontro fisico. I militari intervenuti sono riusciti a riportare la calma e a identificare e denunciare le donne coinvolte.