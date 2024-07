Palermo, "rider picchiato da una ventina di persone perché si rifiuta di consegnare fino al piano"

A prescindere dunque dal rispetto che toccherebbe ai rider anche se si rifiutassero a torto, in questo caso la reazione del cliente risulta ancora più ingiustificata dato che salire non era un obbligo del lavoratore che è stato brutalmente picchiato. "È proprio questo, tra l'altro, il momento in cui avviene la maggior parte delle aggressioni", aggiunge Nidil Cgil che chiede chiarezza e la garanzia per i lavoratori e le lavoratrici di maggiore sicurezza, limitando al minimo in futuro l'esposizione ai rischi: "È necessario e urgente avviare un tavolo per discutere a 360 gradi delle condizioni contrattuali e lavorative del settore. La situazione non è più accettabile".