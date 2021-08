ansa

Nonostante la positività al Covid un uomo di 30 anni ha tentato di imbarcarsi su un volo per Milano da Palermo. E' stato però riconosciuto da un'altra passeggera che, il giorno prima, aveva fatto il tampone alla stazione ferroviaria del capoluogo siciliano insieme a lui. La donna il giorno dopo lo ha riconosciuto mentre erano in coda in attesa di partire e quindi ha chiamato la polizia. Il passeggero è stato multato e denunciato ed è tornato a casa per l'isolamento.