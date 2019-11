Palermo, paralizzato dopo aver mangiato una tartare: "Colpa di un coltello sporco"

Una tartare di carne lo ha paralizzato per un anno. E' la storia di Eduardo, un 34enne di Palermo, che a "Pomeriggio Cinque" racconta il suo calvario. L'uomo è entrato in contatto con un batterio del pollo crudo, ingrediente principale del piatto mangiato in un ristorante della sua città.

"Abbiamo mangiato una tartare di carne con degli amici: il problema è stato un coltello non pulito", spiega Eduardo che ora vede la luce in fondo al tunnel. "Quello che mi ha spaventato è che avrei potuto non riprendermi più", conclude il 34enne in collegamento con Barbara D'Urso.