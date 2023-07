Palermo, ordinanza anti-diossina: niente carne, latticini e uova per 15 giorni

Evitare mangimi e foraggi

Le misure precauzionali riguardano i quartieri di Cruillas, Cep e Borgo Nuovo, il comune di Torretta e parte di quello di Capaci. I livelli di diossina, si legge nell'ordinanza, sono stati verificati in località Inserra, discarica di Bellolampo, ospedale Cervello, centro commerciale La Torre e via Castellana. Tra le misure adottate anche l'invito a evitare mangimi e foraggi e la pulizia speciale delle strade e degli spazi aperti pubblici e privati. Le misure saranno attive per quindici giorni.