Morta in ospedale a Palermo, i parenti: "Avvisati 13 ore dopo il decesso" | La replica: "Non rispondeva nessuno al telefono"

"Stava bene - aggiunge Santoro - nessuno di noi avrebbe mai immaginato un epilogo così repentino. Sabato sono andata a trovarla, ma in reparto non risultava. Ho fatto il giro delle intensive, nulla. Poi una persona, non un medico, mi dice 'le devo dare una triste notizia, la paziente è morta nella notte ed è stata portata in camera mortuaria". Il corpo era dentro un sacco con il nome scritto in un cartellino adagiato sulla lastra di marmo. "Una scena che non dimenticherò più - dice Santoro -, negli ospedali bisogna cambiare le procedure. Ci vuole più umanità e più empatia. In momenti di profonda sofferenza i parenti non possono essere abbandonati e lasciati senza alcuna notizia". Poi, mentre l'uomo era nell'obitorio, riceve la chiamata dei carabinieri della stazione Oreto per "riferirmi il suo decesso e che l'ospedale non riusciva a mettersi in contatto con me".