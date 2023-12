Palermo, allarme malamovida: risse e spari in pieno centro

A Palermo le vie del centro si riempiono di giovani e scatta l'allarme malamovida. A preoccupare molti cittadini sono infatti le risse e gli spari in pieno centro tra ragazzini, a volte minorenni, scaturite dalle liti. Scene da Far West con colpi in aria e fuggi fuggi tra i presenti, tutto sotto gli occhi increduli dei residenti ormai esasperati a tal punto da richiedere una presenza fissa delle forze dell'ordine. Un allarme talmente elevato che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha chiesto al Governo l'intervento dell'esercito mentre il prefetto Mariani ha assicurato più controlli e tolleranza zero contro la malamovida.

Per le feste di Natale sono dunque previsti più controlli in strada con uomini e mezzi, anche se la paura da parte dei palermitani resta. "Siamo preoccupati, dopo una certa ora le strade diventano terra di nessuno, gli spari sono il culmine di questi comportamenti. C'è un problema sociale diffuso che nasce quando c'è aggregazione, non solo di notte" ha detto un cittadino alle telecamere di "Mattino Cinque News". Paura anche per i commercianti e i titolari di alberghi sempre più preoccupati della sicurezza dei loro ospiti dopo le recenti spaccate alle vetrine.