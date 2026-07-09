Palermo, litiga con il cognato e muore schiacciato sotto il suo peso

Un uomo di circa 50 anni è morto in una abitazione a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. La tragedia si è verificata intorno alle 13.30. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato l'uomo a terra, privo di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. I soccorritori avrebbero rilevato lesioni compatibili con lo schiacciamento della cassa toracica. Il cognato, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.