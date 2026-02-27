Livorno, la lite durante una trattativa di affari e le coltellate: ucciso Francesco Lassi

La lite tra Francesco Lassi, 56 anni agente di commercio di oro e preziosi e il suo presunto assassino Luigi Amirante, 48enne ex collaboratore di giustizia napoletano, sarebbe scoppiata durante una trattativa d'affari nello studio di un commercialista, in un palazzo di via Grande a Livorno. Poi le coltellate mortali all’addome e la fuga durata poco più di due ore.