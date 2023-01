Palermo, lezioni al freddo all'Università: corsista in ipotermia

A Palermo una donna che seguiva un corso di formazione all'Università si è sentita male a causa del freddo che c'era nell'aula non riscaldata ed è andata in ipotermia.

È stato necessario l'intervento del 118 e il ricovero in ospedale. Nei giorni scorsi, sempre a nel capoluogo siciliano, si era verificato un caso analogo in una scuola elementare, con una bimba di 10 anni soccorsa e portata in ospedale. "Da due settimane seguiamo le lezioni senza riscaldamenti in un ambiente gelido", ha riferito un altro corsista.