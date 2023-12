Palermo, quattro operai inalano gas: due ricoverati in gravi condizioni

Incidente sul lavoro in un cantiere tra Mezzojuso e Vicari (Palermo).

Quattro operai sono rimasti intossicati dal gas argon mentre lavoravano alla saldatura di una cisterna satura di gas. Due di loro, di 49 e 57 anni, in codice rosso, sono stati ricoverati in ospedale dove sono arrivati con l'elisoccorso. Gli altri, di 22 e 24 anni, in codice giallo sono stati trasportati in ambulanza. Gli operai saldatori erano dentro una cisterna in un'area di servizio della statale 121 Palermo-Agrigento. Uno di loro si è sentito male per aver inalato il gas e gli altri sono intervenuti per salvarlo.