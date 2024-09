Palermo, furto nel reparto di Oncologia del Policlinico: rubati alcuni cellulari

Come si accennava, non si tratta del primo caso di furto al Policlinico. A luglio, come riporta BlogSicilia.it, i ladri hanno preso di mira il reparto di Anatomia patologica: sono entrati nel reparto e hanno rubato oggetti personali, cellulari e soldi dei dipendenti. A giugno, i ladri sono invece entrati nel reparto di Chirurgia generale, dal quale hanno rubato due manici laringoscopici. Ma ancora, nei mesi prima, furti erano stati messi a segno nel reparto di Anatomia, Ematologia, nell'unità operativa di Medicina interna di area critica e nel reparto di Oncologia.