Palermo, termosifoni rotti da 13 anni: una bambina si sente male per il freddo a scuola

Nonostante non sia stato necessario chiamare i soccorsi, il dirigente scolastico del Capuana, Giuseppe Carlino, ha parlato di una situazione non tollerabile, denunciando il mancato funzionamento dei riscaldamenti da oltre un decennio: "La bambina aveva un colorito violaceo e tremava per i forti brividi. Ha 4 anni e frequenta la scuola dell'infanzia. Non abbiamo chiamato i sanitari del 118, perché la situazione poi è rientrata", ha raccontato. Poi, lo sfogo: "Non è più accettabile che i termosifoni del plesso Turrisi - che conta 280 alunni, tra infanzia e scuola primaria - non funzionino da ben 13 anni, nonostante le continue proteste mie e del dirigente scolastico che c'era prima di me". Carlino ha poi aggiunto: "Non è una situazione tollerabile. I tetti di quel plesso sono altissimi e i bambini sentono freddo. L'amministrazione comunale mi ha assicurato che in questi giorni farà intervenire una ditta".