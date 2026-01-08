Freddo in aumento, Matteo Bassetti: "Stagione influenzale impegnativa"

"Il picco non è ancora arrivato: abbiamo avuto una leggera flessione la settimana scorsa, probabilmente la prossima la curva continuerà a salire, anche in virtù del ritorno a scuola di bambini e ragazzi", sottolinea l'infettivologo, puntando il dito contro gli italiani che non hanno ascoltato le previsioni dei medici e hanno scelto di non vaccinarsi.