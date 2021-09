Palermo, dalle palestre ai locali: nessuno “pretende” il Green pass

"Se hai il Green pass bene, se non ce l'hai va bene lo stesso". A parlare è il proprietario di una palestra a Palermo che lo scrive anche all'ingresso dello stabile: "No Green pass". Ma non è l'unico. Le telecamere di "Zona Bianca" hanno visitato diverse palestre nella provincia di Palermo e la situazione è la stessa: il certificato verde non è essenziale per poter entrare, allenarsi, partecipare ai corsi e persino utilizzare spogliatoi e docce.

La situazione non cambia neppure nelle sale scommesse. Il Green pass è obbligatorio, ma anche lì nessun controllo all'ingresso. Dalle sale giochi, l'inviato del programma di Rete 4 si sposta prima in un locale per l'aperitivo e poi in un ristorante. La situazione è la stessa: il Green pass non è richiesto neppure per consumare all'interno.