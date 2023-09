Palermo, crollo di due edifici nel 2012: quattro condanne

A Palermo per il crollo di via Bagolino, nel dicembre 2012, in seguito al quale morirono 4 persone, sono state condannate a a tre anni di reclusione quattro persone.

Sono proprietari e usufruttuari, che devono rispondere di omicidio colposo e disastro colposo. Inizialmente si ipotizzò una fuga di gas, poi invece si consolidò la tesi del cedimento strutturale. Secondo la ricostruzione della procura la palazzina franò sul corpo basso e si trascinò dietro anche il secondo edificio. Erano di edifici di due piani in cui furono realizzati abusivamente un altro piano e una veranda.