Sono stati attimi concitati non appena i genitori si sono accorti che la bimba era in piscina e non si muoveva più. Sono stati loro stessi a portare la piccola alla guardia medica cittadina, ma era ormai troppo tardi. Nella struttura è poi arrivato il medico legale per l'ispezione sul corpo che ha constatato che, con molta probabilità, la piccola è morta per annegamento.