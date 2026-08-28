Una bimba di due anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di giovedì 27 agosto. Secondo una prima ricostruzione la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina soprelevata. In base alle prime informazioni la piccola, a un certo punto, si sarebbe immersa nell'acqua ma nessuno se ne sarebbe accorto.
I soccorsi
Sono stati attimi concitati non appena i genitori si sono accorti che la bimba era in piscina e non si muoveva più. Sono stati loro stessi a portare la piccola alla guardia medica cittadina, ma era ormai troppo tardi. Nella struttura è poi arrivato il medico legale per l'ispezione sul corpo che ha constatato che, con molta probabilità, la piccola è morta per annegamento.
Disposta l'autopsia
Le indagini sono condotte dai carabinieri che in queste ore hanno sentito i genitori e l'altra coppia presente nell'abitazione. La procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia.