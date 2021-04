Palermo, arriva la pensilina solidale: cibo per i poveri alla fermata del bus

Ci sono pacchi di pasta, confezioni di biscotti, bottiglie di salsa, conserve...e ogni giorno la vetrina è differente, dipende dall'offerta. Siamo a Palermo, in via dell'Uditore. Qui la pensilina dell'autobus è stata trasformata in un offertorio per aiutare gli indigenti: “Se hai bisogno prendi quello che vuoi”, c'è scritto in bella vista e, in tanti, in attesa di un bus per tornare a casa, prendono. L'iniziativa è di Marcello Fenoaltea, animatore e artista di strada conosciuto come Fenfer, che da un anno ha perso tutto e vive con il reddito di cittadinanza.