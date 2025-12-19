Logo Tgcom24
La famiglia ha denunciato i presunti abusi

Palermo, un 11enne sarebbe stato violentato dai compagni all'uscita di scuola

Indaga la Procura per i minorenni, che ascolterà il bambino alla presenza di uno psicologo

19 Dic 2025 - 10:47
© Istockphoto

© Istockphoto

Nei giorni scorsi, in un paese delle Madonie in provincia di Palermo, un bambino di undici anni sarebbe stato violentato da un gruppo di ragazzini che frequentano il suo stesso istituto fuori da scuola. La famiglia ha denunciato i presunti abusi. Indaga la Procura per i minorenni che oggi, venerdì 19 dicembre, ascolterà l'11enne alla presenza di uno psicologo.

Secondo quanto riporta l'edizione di Palermo de La Repubblica, il bambino che, tornato da scuola avrebbe avuto segni di violenza, si è confidato con la madre. I genitori lo hanno quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese. "I medici hanno messo in atto i protocolli per le vittime di violenza sessuale. Le visite e gli esami hanno confermato la presenza di lesioni compatibili con questa tipologia di abusi", si legge su La Repubblica.

