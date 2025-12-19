Palermo, un 11enne sarebbe stato violentato dai compagni all'uscita di scuola

Secondo quanto riporta l'edizione di Palermo de La Repubblica, il bambino che, tornato da scuola avrebbe avuto segni di violenza, si è confidato con la madre. I genitori lo hanno quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Termini Imerese. "I medici hanno messo in atto i protocolli per le vittime di violenza sessuale. Le visite e gli esami hanno confermato la presenza di lesioni compatibili con questa tipologia di abusi", si legge su La Repubblica.