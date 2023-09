Paese (Treviso), bimbo di 10 mesi muore all'asilo per un malore

A Paese (Treviso) un bimbo di 10 mesi è morto per un malore mentre era all'asilo.

Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino pomeridiano: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe avvenuta per un arresto cardiaco. I genitori, ricevuta la notizia, sono stati colti da malore e sono stati portati in ospedale. Il fatto è accaduto venerdì, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore.