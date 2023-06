Roma, il padre della bimba morta in auto: "Convinto di averla lasciata all'asilo"

L'uomo, 45 anni, carabiniere, è indagato per abbandono di minori. Nei prossimi giorni l'autopsia

Lo avrebbe affermato, nell'interrogatorio davanti agli inquirenti, il carabiniere 45enne indagato per abbandono di minori dopo il decesso della piccola. La bambina, 14 mesi appena, era stata trovata senza vita nell'automobile.

È previsto per venerdì il conferimento dell'incarico, da parte della Procura, per effettuare l'autopsia sulla bambina. L'asilo dista poche decine di metri dall'ufficio del padre. L'auto è ancora sotto sequestro: gli inquirenti dovranno completare una serie di accertamenti sul mezzo per chiarire con esattezza quanto accaduto.