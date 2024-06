Padre di Cesena ritrova la figlia in Polonia: era scomparsa nel 2021

Filippo Zanella, un 47enne fisioterapista di Cesena che non aveva notizie della figlia da quasi tre anni, ha ritrovato e recuperato la bambina in Polonia, a Rzeszów. La piccola era partita con la madre a fine settembre 2021 verso il Paese d'origine della donna e lì se ne erano perse le tracce. L'uomo si era trasferito in Polonia per cercare la figlia. È stato lui stesso a comunicare il ritrovamento nel corso di una conferenza stampa.