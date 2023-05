Clochard senza memoria, la figlia lo ritrova a Roma dopo averlo creduto morto

La Casa di Heidi

Il clochard viveva in centro, appariva visibilmente scosso e probabilmente era anche reduce da un'operazione chirurgica quando è stato soccorso. É stato accompagnato alla Casa di Heidi, la casa del Municipio di accoglienza notturna dei senza fissa dimora, in cui il servizio gestito dalla Comunità di Sant'Egidio. La struttura, un ex asilo che prende il nome dalla prima senza tetto che morì durante il Giubileo, è gestita dai volontari che si prendono cura dei più fragili e spesso, come in questo caso, arriva anche a ricostruire dei legami.