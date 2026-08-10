Padova, fermati due "topini" d'appartamento di soli 10 anni

I due, a quel punto, si sono dati alla fuga, ma il compagno della donna li ha inseguiti per le strade del quartiere. È riuscito a raggiungerli e li ha ricondotti verso l'abitazione, trattenendoli fino all'arrivo di una volante della polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno tentato di identificare i due bambini, che però erano privi di documenti. Nello zaino di uno dei due, i poliziotti hanno trovato un cacciavite a taglio lungo 26 centimetri e un telefonino.