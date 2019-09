Padova, sportello postamat eroga il doppio dei contanti richiesti

Digitare una cifra al bancomat e vedere uscire dallo sportello il doppio della somma richiesta. Tra sabato 14 settembre e domenica 15 un malfunzionamento del postamat di Galzignano, in provincia di Padova, ha fatto intascare agli utenti migliaia di euro in più rispetto a quanto voluto. La causa non sarebbe di natura informatica ma umana. Ed ora le Poste danno la caccia ai clienti "fortunati", per riavere indietro la somma erogata in eccedenza.