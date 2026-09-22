Padova, sta per ottenere la cittadinanza ma il sindaco interviene e blocca tutto: "Non sa l'italiano"

La donna aveva raggiunto ormai un decennio fa il marito nel Padovano. E dopo un lunghissimo percorso era finalmente arrivata nel Comune di Cadenoghe, pronta a ottenere la cittadinanza. Ma, secondo quanto ha scritto il sindaco del paese in un lungo post sui social, "una persona convocata per il giuramento non era in grado di comprendere le domande più semplici in italiano e nemmeno di leggere autonomamente il verbale del proprio giuramento". Il primo cittadino avrebbe "provato a rivolgerle alcune semplici domande, ma non è stata in grado di rispondere in italiano". Addirittura a un certo punto sarebbe intervenuto il marito, presente al giuramento, che avrebbe "cercato di rispondere al suo posto ma naturalmente non ho accettato". Poi i due se ne sono andati.