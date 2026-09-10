In rapporto alla popolazione, tuttavia, l'Italia si colloca a 1.127 domande ogni milione di abitanti, un valore superiore alla media Ue+ di 710. Il dato italiano è vicino a quello di Spagna, Francia, Belgio e Irlanda, mentre la Grecia registra il livello più elevato, con 2.254 domande per milione di abitanti. In Italia, i cittadini del Bangladesh sono rimasti il gruppo più numeroso tra coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza, con circa 28mila richieste, sostanzialmente stabili rispetto al periodo precedente (-3%). Le domande presentate dagli egiziani sono aumentate del 50% raggiungendo circa 15mila, mentre sono aumentate anche quelle presentate dagli afghani (+77%), dai cinesi (+43%) e dagli srilankesi (+23%). Al contrario, le richieste dei marocchini sono diminuite del 22% e quelle dei peruviani del 12%.