Padova, sequestra madre e figlio di 5 anni: arrestato dopo fuga di 100 km

I carabinieri hanno liberato a Grigno (Trento) una donna di 26 anni e suo figlio di 5 anni che sarebbero stati sequestrati da un albanese che è stato arrestato. L'intervento è scattato dopo l'allarme lanciato sabato dal marito della donna. Secondo quanto emerso, l'indagato, 33 anni, su cui pende un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla 26enne per il reato di atti persecutori, avrebbe intercettato a Borgoricco (Padova), la donna che stava accompagnando in auto il figlio alla scuola dell'infanzia, e con la minaccia di un coltello li avrebbe costretti a fermarsi. Poi l'uomo si sarebbe messo la guida dell'auto portando con sé il bambino e la madre, frattanto immobilizzati con fascette in plastica alle caviglie.