Padova, madre tossicodipendente "rapisce" il figlio ricoverato in ospedale

Una mamma di 40 anni è entrata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova e ha portato via il suo bambino di due anni, che si trovava ricoverato, perché temeva che i servizi sociali glielo portassero via. La donna ha problemi di droga e sul suo caso era già intervenuto il comune dove risiede. Il bimbo era ricoverato per intossicazione da cocaina. Quando i medici si sono accorti della sua assenza, hanno chiamato la polizia.