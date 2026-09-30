Padova, donna a cui è stata negata la cittadinanza fallisce il secondo test

Stando a quanto riferito dai tecnici comunali al sindaco, Marco Schiesaro, per la seconda volta è stata verificata l'incapacità della donna di comunicare in italiano. "Domani scriveremo alla prefettura che abbiamo fatto quello che doveva fare - afferma il primo cittadino - La prefettura contatterà la signora per chiedere il certificato B1". Nel caso in cui la donna non sia in possesso del certificato, "dovrà andare a scuola di italiano, o non avrà la cittadinanza", ha concluso il sindaco.