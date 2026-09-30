Padova, donna a cui è stata negata la cittadinanza fallisce il secondo test

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Questa cittadinanza non s'ha da dare. La donna di 63 anni di origini marocchine a cui pochi giorni fa era stata negata la cittadinanza italiana è tornata in municipio a Cadoneghe, comune alle porte di Padova, per sostenere il secondo test di italiano come da indicazioni del ministero dell'Interno. La donna era accompagnata da una conoscente, che parlava sia l'italiano sia l'arabo.
Test fallito
Stando a quanto riferito dai tecnici comunali al sindaco, Marco Schiesaro, per la seconda volta è stata verificata l'incapacità della donna di comunicare in italiano. "Domani scriveremo alla prefettura che abbiamo fatto quello che doveva fare - afferma il primo cittadino - La prefettura contatterà la signora per chiedere il certificato B1". Nel caso in cui la donna non sia in possesso del certificato, "dovrà andare a scuola di italiano, o non avrà la cittadinanza", ha concluso il sindaco.