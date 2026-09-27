Padova, tra sacro e profano: davanti alla chiesa spunta... un club privè

Una situazione piuttosto insolita, non c'è dubbio, in cui perdizione e redenzione trovano casa lungo la stessa via. Il club aprirà i battenti all'interno di un vecchio pub: pensato principalmente per lo scambio di coppia, avrà una capienza di 90 persone, ospiterà anche un bar con dj set e sarà aperto solo nel fine settimana. "Non facciamo niente di brutto - ha dichiarato al Mattino di Padova Federico Vecchies, vicepresidente dell'associazione che lo gestisce - Qui ognuno entra liberamente e fa quel che si sente di fare senza costrizioni e nel pieno rispetto delle regole".