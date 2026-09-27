Padova, tra sacro e profano: davanti alla chiesa spunta... un club privè

Inferno e paradiso non sono mai stati così vicini. Almeno a Carmignano, piccola frazione del comune di Sant'Urbano, provincia di Padova. Qui, da qualche giorno, tiene banco l'inaugurazione di un club privè per scambisti. Già di per sé un piccolo scandalo all'interno di un borgo che conta nemmeno 600 anime. Ancor di più se pensiamo che il locale, dedicato ad attività piuttosto piccanti, aprirà proprio davanti... alla chiesa.
L'insolita vicenda
Una situazione piuttosto insolita, non c'è dubbio, in cui perdizione e redenzione trovano casa lungo la stessa via. Il club aprirà i battenti all'interno di un vecchio pub: pensato principalmente per lo scambio di coppia, avrà una capienza di 90 persone, ospiterà anche un bar con dj set e sarà aperto solo nel fine settimana. "Non facciamo niente di brutto - ha dichiarato al Mattino di Padova Federico Vecchies, vicepresidente dell'associazione che lo gestisce - Qui ognuno entra liberamente e fa quel che si sente di fare senza costrizioni e nel pieno rispetto delle regole".
L'ironia del parroco
La prende con filosofia don Cristiano Giacon, parroco di Sant'Urbano, che comprensibilmente avrebbe preferito che il locale fosse aperto da un'altra parte. Pur dicendosi "dispiaciuto per avere un simbolo che rappresenta anche uno stile di vita, la chiesa, e proprio davanti averne uno che rappresenta uno stile opposto", il sacerdote la butta sull'ironia: "Dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale". Battute a parte, la questione sta facendo piuttosto discutere in paese e non solo.
Acqua (santa) sul fuoco
Nel limbo, invece, il sindaco Dionisio Fiocco che, dal canto suo, cerca di gettare acqua (santa) sul fuoco. "Se è per quello, proprio lì davanti stiamo costruendo anche la nuova caserma dei carabinieri". Che, tra chi cercherà l'illuminazione dello spirito e chi invece cederà al piacere della carne, avranno sicuramente il loro bel da fare.