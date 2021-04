Padova, film porno sul totem informativo della piazza: indagano i carabinieri

-afp

Invece di fornire comunicazioni di pubblica utilità alla popolazione il totem informativo di piazza Obizzi ad Albignasego (Padova) ha proiettato un film porno per tutta la notte. E' accaduto sabato 10 marzo a partire dalle 21. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, si è trattato di un hackeraggio goliardico sui cui ora indagano i carabinieri. Gli autori dello "scherzo", non ancora identificati, rischiano una denuncia per accesso abusivo a sistema informatico o telematico.