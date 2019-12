Padova, festa di laurea a 80 anni: tanti 30 nel libretto per l'ex segretario Cgil

Ex segretario della Cgil di Vicenza Da buon segretario della Camera del lavoro della sua città, Vicenza, che ha guidato per otto anni, come argomento della tesi ha scelto la Cgil durante la fase del disarmo. Ha discusso la sua tesi con il professor Lorenzo Nechi, come racconta il "Gazzettino", e poi ha posato orgoglioso della sua corona d'alloro per le foto di rito. Da sempre appassionato di storia, Cestonaro ha scelto il corso di laurea in Scienze politiche, indirizzo di Storia internazionale-governo delle amministrazioni. I suoi trenta, di cui va orgoglioso, naturalmente sono tutti in materie legate alla storia.

Tutti 30 in Storia Non lo entusiasmano invece le materie legali, tanto che racconta: "Mi sono presentato alla discussione con 27 di media. Poteva essere più alta se non fosse stato per i primi esami di diritto. Io adoro la storia e la politica: ho preso 30 e lode in Storia contemporanea, 30 in Storia internazionale e in Storia dell'organizzazione internazionale e ancora 30 in Filosofia politica".

Un 80enne a lezione Racconta con eccitazione la sua esperienza tra i banchi universitari e ricorda: "All'inizio i ragazzi erano stupiti nel vedere un anziano tra i banchi. Poi abbiamo socializzato e alla fine sono diventato amico degli studenti più curiosi e impegnati. Da loro ho ricevuto molto ma penso anche di aver dato qualcosa. Con i professori c'è stato subito un ottimo feeling: bravi e appassionati. Penso di averli sorpresi con i miei interventi a lezione. Sono stati tre anni molto belli".