Padova, recuperato il corpo di uno dei due giovani travolti dalla corrente del Brenta

Anche stavolta ad assistere alla scena sono state diverse persone, che non hanno potuto far nulla per aiutarlo. Una di loro è proprio la fidanzata del ragazzo che si è tuffato per primo la quale, al Mattino di Padova, ha poi raccontato: "Lui era andato a bagnarsi nel fiume ma a un certo punto ha avuto difficoltà a nuotare. Allora è intervenuto un altro ragazzo romeno che da fuori stava cercando di recuperare un pallone finito in acqua lanciando dei sassi. Lo ha visto in difficoltà ed è entrato in acqua per tendergli una mano, lo ha raggiunto ma poi la corrente del fiume li ha portati via entrambi".