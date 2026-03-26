Padova, partorì e annegò la figlia nel water: condannata a 16 anni

I fatti sono avvenuti nell'appartamento sopra il locale notturno in cui lavorava Melissa Russo Machado. La neonata, di 51 centimetri e tre chili e mezzo, era stata trovata incastrata a testa in giù nel water. La donna, durante l'indagine, era stata ritenuta capace di intendere e di volere a seguito di una perizia psichiatrica. Nel febbraio del 2025 i carabinieri ritrovarono in una borsa dentro l'armadio dell'appartamento con all'interno un diario segreto in cui la Machado parlava di occulto e di vampirismo e si definiva lei stessa una "vampira".